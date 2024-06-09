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Marshall マーシャル　ギターアンプ　MG30FX
商品番号 U32773840776
商品名

Marshall マーシャル　ギターアンプ　MG30FX
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

MarshallMG30FXギターアンプ動作確認済み。付属品は本体のみとなります。目立った傷等はないです。全体的に綺麗な商品となっております。商品状態の詳細については写真でご確認ください。新品で購入して数回使用しました。その後は暗所で保管しておりましたが、あくまで中古品ですのでご理解の方のみお願いします。
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