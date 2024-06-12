内田篤人選手 公式ユニフォーム

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内田篤人選手の公式ユニフォームになります。今では手に入らないものとなっています。1度も袖を通さず暗所にて保管していました。断捨離のため出品いたします。なにか質問等ありましたら気軽にコメントお願いします！ジャンル（スポーツ選手）···サッカーグッズ種別···Tシャツ性別···男