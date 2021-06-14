刀剣乱舞　加州清光　フィギュア

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商品詳細
刀剣乱舞 加州清光 フィギュア部屋に飾ってありました。中古で譲り受けたものですが、グッズ整理のため出品します。台座の部分にぼんやりと小さく傷跡が見られますが、注視しようとしなければ気付かないほどです。あくまでも素人目での判断ですので、その点ご注意ください。本体を保護するプラスチックはありません。そのため、発送の際は本体、台座、刀をそれぞれ緩衝材で包みます。即購入可
http://narcologia.ru/goods/cowpox318539.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant642682.html
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加州清光
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