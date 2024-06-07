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1/32アオシマ　バリューデコトラ　ワリバシ慕情
商品番号 B31127246451
商品名

1/32アオシマ　バリューデコトラ　ワリバシ慕情
ブランド名 アオシマブンカキョウザイシャ
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仕様···プラスチック組立キットスケール···1/32種類···車・トラックご覧いただきありがとうございます。アオシマ　1/32バリューデコトラ　ワリバシ慕情になります。自宅保管の為、箱にすり傷、凹みがある場合がありますのでご理解頂ける方のみご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture755041.html
http://narcologia.ru/goods/ordering718379.html
http://narcologia.ru/goods/septet118819.html

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