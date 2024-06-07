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- 1/32アオシマ バリューデコトラ ワリバシ慕情
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商品詳細
仕様···プラスチック組立キットスケール···1/32種類···車・トラックご覧いただきありがとうございます。アオシマ 1/32バリューデコトラ ワリバシ慕情になります。自宅保管の為、箱にすり傷、凹みがある場合がありますのでご理解頂ける方のみご購入ください。
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