掛軸　村瀬雪峡（村瀬秋水　長男）桐箱付き　掛け軸　骨董品

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商品詳細
掛軸 村瀬雪峡（村瀬秋水 長男）桐箱付き肉筆（人が書いたもの）紙本【状態】骨董品 古い掛け軸です。経年の劣化があります。オレ シワ 等あります。普通に掛けてお使いいただける状態です。桐箱付き（シミあり 無地）【サイズ】たて１９２ｃｍ よこ５９ｃｍ211206 Ｍ Ｒ１８ 掛軸 村瀬雪峡（村瀬秋水 長男）桐箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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