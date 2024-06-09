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掛軸　村瀬雪峡（村瀬秋水　長男）桐箱付き　掛け軸　骨董品
商品番号 X85632468756
商品名

掛軸　村瀬雪峡（村瀬秋水　長男）桐箱付き　掛け軸　骨董品
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　村瀬雪峡（村瀬秋水　長男）桐箱付き肉筆（人が書いたもの）紙本【状態】骨董品　古い掛け軸です。経年の劣化があります。オレ　シワ　等あります。普通に掛けてお使いいただける状態です。桐箱付き（シミあり　無地）【サイズ】たて１９２ｃｍ　　よこ５９ｃｍ211206　Ｍ　Ｒ１８　掛軸　村瀬雪峡（村瀬秋水　長男）桐箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/enquire775189.html
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