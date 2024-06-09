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ポケモンカード　ポケきゅんコレクション　リザードン進化ラインセット
商品番号 P28683170936
商品名

ポケモンカード　ポケきゅんコレクション　リザードン進化ラインセット
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　ポケきゅんコレクション・ヒトカゲ・リザード・リザードン計3枚セット※マグネットローダーは付属致しません必要な方は1枚150円で対応させていただきますので、購入前にご相談下さい。○フリマサイトでのカードの購入に関して比較的美品な個体も多く出品者しておりますが、完備品のみにこだわられる方はショップなど、現物確認のできる環境での購入をオススメします。コメントなしで即購入OKまた、すりかえ等のトラブル防止の為、返品、返金は不可とさせていただきます
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