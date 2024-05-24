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【本人使用】奥田民生 RCMR ギターピック トツゲキモータース
商品番号 J57448917408
商品名

【本人使用】奥田民生 RCMR ギターピック トツゲキモータース
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本人使用です。ユニコーンの奥田民生さんのピックになります。ライブの際もらいました。値下げ交渉可能です非売品です。
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