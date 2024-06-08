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Ｋ８５６　掛軸　大徳寺　小堀卓巌　『春入千林処々鶯』　共箱　『真作』　一行書
商品番号 Y43166167208
商品名

Ｋ８５６　掛軸　大徳寺　小堀卓巌　『春入千林処々鶯』　共箱　『真作』　一行書
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　176cm×31cm本紙　約　104cm×28cm全体的にシミがございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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掛軸 大徳寺 孤篷庵 小堀卓厳 一行書「春入千林處々鶯」 - 嵩山堂はし本　オンラインショップ
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