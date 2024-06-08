Ｋ８５６　掛軸　大徳寺　小堀卓巌　『春入千林処々鶯』　共箱　『真作』　一行書



2023年最新】小堀巌の人気アイテム - メルカリ



Ｅ２２７ 掛軸 大徳寺 小堀卓巌 『春入千林處々鶯』 木箱 『真作』 一行書-



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掛軸 茶掛 真田康堂「深雲古寺鐘」共箱 大徳寺派太平山安國寺-



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掛軸 大徳寺 孤篷庵 小堀卓厳 一行書「春入千林處々鶯」 - 嵩山堂はし本 オンラインショップ



掛軸 茶掛 縦物 小堀卓巌 「時雨洗紅葉」 共箱 大徳寺 孤篷庵住職 ...



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Ｅ２２７ 掛軸 大徳寺 小堀卓巌 『春入千林處々鶯』 木箱 『真作』 一行書-

総丈 約 176cm×31cm本紙 約 104cm×28cm全体的にシミがございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。