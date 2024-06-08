【真作】大徳寺506世/小田雪窓/紫野雪窓/宝珠図/掛軸/名家伝来/AA-129



2023年最新】後藤瑞巌の人気アイテム - メルカリ



真作】大徳寺管長紫野小田雪窓/蔵暉/二行書/掛軸☆宝船☆S‐982 JM-



2023年最新】小田雪窓の人気アイテム - メルカリ



大徳寺五百六世 小田雪窓老師掛軸「弄花香満衣」【古物】 | 龍門堂



大徳寺 紫野 小田雪窓 一行書 山遠水長 掛軸 名家伝来 U-672 J



大徳寺五百六世 小田雪窓老師掛軸「弄花香満衣」【古物】 | 龍門堂



2023年最新】小田雪窓の人気アイテム - メルカリ



真作】フカミエリ原画作品 草間彌生 村上隆 奈良美智 kyne 上品な ...



臨済宗 大徳寺 / 小田雪窓 書



2023年最新】小田雪窓の人気アイテム - メルカリ



Anker soundcore motion boom ＋-



小田雪窓 岸柳翠如藍/掛け軸 絵画の買取.販売.表装/長良川画廊



臨済宗 大徳寺 / 小田雪窓 書



真作】大徳寺管長紫野小田雪窓/蔵暉/二行書/掛軸☆宝船☆S‐982 JM ...



真作】フカミエリ原画作品 草間彌生 村上隆 奈良美智 kyne 上品な ...

【真作】【参考】大徳寺506世/小田雪窓/紫野雪窓/11代管長 臨済宗の僧。大徳寺五百六世。姓は小田、雪窓は道号、諱は宗甫、室号は蔵暉。五百三世後藤瑞巌の法を嗣ぐ。僧堂師家となり、昭和30年十一代管長に就任、のち開堂した。龍翔寺に住した。昭和41年（1966）寂、65才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミ、多数の折れ、巻シワあります。表装は薄汚れ、天地に汚れシミ、地に巻シワあります。 桐共箱付 軸丈 縦 175cm × 幅 36cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。