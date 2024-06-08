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- 【真作】大徳寺506世/小田雪窓/紫野雪窓/宝珠図/掛軸/名家伝来/AA-129
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商品詳細
【真作】【参考】大徳寺506世/小田雪窓/紫野雪窓/11代管長 臨済宗の僧。大徳寺五百六世。姓は小田、雪窓は道号、諱は宗甫、室号は蔵暉。五百三世後藤瑞巌の法を嗣ぐ。僧堂師家となり、昭和30年十一代管長に就任、のち開堂した。龍翔寺に住した。昭和41年（1966）寂、65才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミ、多数の折れ、巻シワあります。表装は薄汚れ、天地に汚れシミ、地に巻シワあります。 桐共箱付 軸丈 縦 175cm × 幅 36cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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