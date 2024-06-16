S.H.Figuarts アイアンマンマーク85 - ≪FIVE YEARS L



S.H.Figuarts アイアンマンマーク85 -≪FIVE YEARS LATER～2023≫EDITION-（THE INFINITY SAGA） S.H.Figuarts アイアンマンマーク85 -≪FIVE YEARS LATER～2023≫EDITION-（THE INFINITY SAGA）



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S.H.Figuartsアイアンマンマーク85-≪FIVEYEARSLATER～2023≫EDITION-(THEINFINITYSAGA)[BANDAISPIRITS]☆新品未開封☆未開封の為初期不良などが有りましたらこちらでの対応は出来かねますので直接メーカー問い合わせお願い致します。☆神経質な方や完璧を求める方は購入お控え下さい。☆商品到着後２日以内に受け取り評価出来る方購入宜しくお願いします。BANDAISPIRITS(バンダイスピリッツ)シリーズ名S.H.フィギュアーツ原作名アベンジャーズ/エンドゲーム『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミックキャラ名アイアンマン製品仕様【サイズ】全高約160mm【素材】PVC、ABS【セット内容一覧】フィギュア本体交換用頭部交換用手首左右各4種リパルサーエフェクト一式ナノ・ライトニング・リフォーカサーライトニング・リフォーカサー用エフェクトパーツ一式クローブラスター左右指パッチンパーツ一式解説『アベンジャーズ/エンドゲーム』の舞台となった2023年を迎え、「アイアンマン」が、劇中のイメージを投影した新たなカラーリングと豊富なボーナスパーツで登場！別売の「サノス」と合わせ、インフィニティ・サーガのクライマックスを見届けよう！キャラクターアイアンマンフィギュアシリーズアイアンマンS.H.Figuartsアイアンマンマーク85-≪FIVEYEARSLS.H.フィギュアーツアベンジャーズ/エンドゲームアイアンマンマーク85ブランド：S.H.フィギュアーツフィギュア種類···アクションフィギュアフィギュア種類···コレクションフィギュアフィギュア種類···アクションフィギュア