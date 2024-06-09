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ヤクルト　長岡　秀樹　直筆サインカード
商品番号 M74788826533
商品名

ヤクルト　長岡　秀樹　直筆サインカード
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ヤクルト　長岡　秀樹選手　直筆サインカードになります。◇商品名◇　　長岡　秀樹　選手　直筆サインカード◇シリアル番号◇4/16　ユーズドボールカードシリーズ　東京ヤクルトスワローズ◇購入場所◇　　大手カードショップにてボックス購入、自引きしたものになります。◇購入時期◇　2023年7月にボックス購入したものです。◇保　管◇地引き後、すぐにスリーブに入れて保管していました。　◇汚れ等◇目立つ傷等はないと思います。写真からご判断お願いします。◇送　付◇折れ、水に濡れないようにしてにて送付いたします。他のカード購入のため出品させていただきます。コレクションにいかがでしょうか？ご不明な点がありましたら、お気軽に質問してください
http://narcologia.ru/goods/freshman293656.html
http://narcologia.ru/goods/traverse280726.html
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