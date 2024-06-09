ヤクルト　長岡　秀樹　直筆サインカード

ご覧いただきありがとうございます。ヤクルト 長岡 秀樹選手 直筆サインカードになります。◇商品名◇ 長岡 秀樹 選手 直筆サインカード◇シリアル番号◇4/16 ユーズドボールカードシリーズ 東京ヤクルトスワローズ◇購入場所◇ 大手カードショップにてボックス購入、自引きしたものになります。◇購入時期◇ 2023年7月にボックス購入したものです。◇保 管◇地引き後、すぐにスリーブに入れて保管していました。 ◇汚れ等◇目立つ傷等はないと思います。写真からご判断お願いします。◇送 付◇折れ、水に濡れないようにしてにて送付いたします。他のカード購入のため出品させていただきます。コレクションにいかがでしょうか？ご不明な点がありましたら、お気軽に質問してください



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