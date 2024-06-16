【時代古作品❗】大正時代～昭和初期　本天然木　手彫り　大だるま　達磨　だるま型

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【名宝】◆江戸幕府15代将軍【徳川慶喜】真筆 自詠和歌短冊『春雪』◆検）徳川家康 【今日の超目玉】



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【珍品❗】【時代古作品❗】大正時代～昭和初期 本天然木造り 手彫り 大だるま 達磨 【だるま型】 張子 人形 郷土玩具 置物縁起物 魔よけ です時代古作品の だるまの型 と思います❗本天然木で造られておりますが 木の材質は判りません手彫りで 一刀彫で 丁寧に彫られただるまで だるまの型と思いますがこのまま 飾ったり 置いたりしても状態も良く 縁起物の上作品の 一品です！背中には 【福】の文字も 彫られています画像の7枚目 【福】の文字の横に 紙か何かの材質で 白いヵ所がございますが そのままにしておきました画像の10枚目 天然木本来の経年の割れがございますが 木製品につき ご了承ください！その他 経年の古擦れや小さなクラックはございます ご了承ください！良く彫られた 【だるまさん】の 木製品の置物です❗間口 約30.1cm 奥行き 約27.6cm高さ 約34.5cm【Google検索❗】 は メルカリぽんちゃん で …B3/NO.190000108888NO.RGT#だるま #達磨 #ダルマ #だるま型#縁起物 #魔よけ #魔除け #縁起物#置物 #飾り物 #オブジェ #吉祥#めでたい #おめでたい #無病息災#人形 #張り子 #張子 #郷土玩具#土人形 #民芸 #民藝 #骨董#骨董品 #アンティーク #福の神#福 #木彫 #木彫り #天然木 #一刀彫#彫刻 #だるまさん #福の神 #福種類...郷土玩具種類...土人形種類...張子モチーフ...人物・人形素材...木彫