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【時代古作品❗】大正時代～昭和初期　本天然木　手彫り　大だるま　達磨　だるま型
商品番号 F26133435924
商品名

【時代古作品❗】大正時代～昭和初期　本天然木　手彫り　大だるま　達磨　だるま型
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 15,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【珍品❗】【時代古作品❗】大正時代～昭和初期　本天然木造り　手彫り　大だるま　達磨　【だるま型】　張子　人形　郷土玩具　置物縁起物　魔よけ　です時代古作品の　だるまの型　と思います❗本天然木で造られておりますが　木の材質は判りません手彫りで　一刀彫で　丁寧に彫られただるまで　だるまの型と思いますがこのまま　飾ったり　置いたりしても状態も良く　縁起物の上作品の　一品です！背中には　【福】の文字も　彫られています画像の7枚目　【福】の文字の横に　紙か何かの材質で　白いヵ所がございますが　そのままにしておきました画像の10枚目　天然木本来の経年の割れがございますが　木製品につき　ご了承ください！その他　経年の古擦れや小さなクラックはございます　ご了承ください！良く彫られた　【だるまさん】の　木製品の置物です❗間口　約30.1cm　　　奥行き　約27.6cm高さ　約34.5cm【Google検索❗】　は　メルカリぽんちゃん　　　で　…B3/NO.190000108888NO.RGT#だるま　#達磨　#ダルマ　#だるま型#縁起物　#魔よけ　#魔除け　#縁起物#置物　#飾り物　#オブジェ　#吉祥#めでたい　#おめでたい　#無病息災#人形　#張り子　#張子　#郷土玩具#土人形　#民芸　#民藝　#骨董#骨董品　#アンティーク　#福の神#福　#木彫　#木彫り　#天然木　#一刀彫#彫刻　#だるまさん　#福の神　#福種類...郷土玩具種類...土人形種類...張子モチーフ...人物・人形素材...木彫
http://narcologia.ru/goods/perpetual378846.html
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