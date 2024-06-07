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人間国宝　藤原雄作　備前焼　銘々皿　三枚　時代箱付　食器
商品番号 F61036248905
商品名

人間国宝　藤原雄作　備前焼　銘々皿　三枚　時代箱付　食器
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人間国宝、藤原雄作の備前焼銘々皿になります。非常に大ぶりで、出来映えの良い作品です。横幅　約25.5cm　高さ　約6cm#人間国宝#藤原雄#備前焼#銘々皿#鉢#その他の食器商品はこちら
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