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商品詳細
鍋倉山龍渓硯です。サイズは縦15cm横10cmです。新品・未使用です。素人保管ですので、気にされる方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln746502.html
http://narcologia.ru/goods/capitation660508.html
http://narcologia.ru/goods/unusable809874.html
硯工房清泉堂 NET SHOP / 鍋倉山龍渓 天然硯
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鍋倉山龍渓硯 | タイ・カンボジア｜ヨコタ博物館のスタッフブログ
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