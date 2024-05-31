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JO1金城 本人直筆サイン入りポスター
商品番号 Q60789221413
商品名

JO1金城 本人直筆サイン入りポスター
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本人直筆のサイン入りポスターです。当選した物となります。写真を撮る為1度袋からだしました！当選書もお付けして届いた箱ごとおくります！グッズ種類...ポスター値引可能ですのでコメント下さい(*ˊ˘ˋ*)他サイトにも出品中
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