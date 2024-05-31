JO1金城 本人直筆サイン入りポスター

本人直筆のサイン入りポスターです。当選した物となります。写真を撮る為1度袋からだしました！当選書もお付けして届いた箱ごとおくります！グッズ種類...ポスター値引可能ですのでコメント下さい(*ˊ˘ˋ*)他サイトにも出品中



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