JO1金城 本人直筆サイン入りポスター

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商品詳細
本人直筆のサイン入りポスターです。当選した物となります。写真を撮る為1度袋からだしました！当選書もお付けして届いた箱ごとおくります！グッズ種類...ポスター値引可能ですのでコメント下さい(*ˊ˘ˋ*)他サイトにも出品中
http://narcologia.ru/goods/procurement742433.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome191043.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit983886.html
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