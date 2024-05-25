超特売中【透かし欄間】富士山3尺 ｜欄間 433

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透かし欄間です。裏に灯りを置いて楽しめますよ。裏面に和紙を貼るとおもしろいです。値引きはご遠慮ください。現品価格です。別注は別価格になります。材質 杉柾 秋田杉サイズ 91cm×27cm×7mm発送の場合は、佐川急便で発送します。（関東到着目安：今日発送⇒3日後到着）彫刻欄間一筋50年 彫刻欄間の高原銘木店5.6.27