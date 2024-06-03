【値下げ中】スーパーダンガンロンパ2　アクリルスタンド

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ダンガンロンパ×望月けい様のコラボの際に購入したものです。画像のように、3人並べて飾っておりました。日焼けなどはしていないように見えます。気になる方はご遠慮ください。梱包の際は、それぞれ元の袋に入れさせて頂きます。お気に入りなので、高めの値段設定になっております。その他、気になる点がございましたら、お気軽にお声掛けください。即購入⭕️値下げ❌ばら売り❌スーパーダンガンロンパ2日向創七海千秋狛枝凪斗アクリルスタンドアクスタ