【PSA10】ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGX 102/173 RR

・ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGXRR102/173SM12a2019PokemonJapaneseSun\u0026MoonTagTeamGXAllStars102Moltres\u0026Zapdos\u0026ArticunoGX私が鑑定に提出したワンオーナー品です。返却されて開封後まず最初にスリーブに封入しております。PSAケース専用スリーブ→プチプチ→ジップロック（防水）で梱包し、クッション封筒で配送致します。PSA9や10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。ポケカポケモンカードゲームハイクラスパックTAGTEAMタッグオールスターズトリニティバーンスカイレジェンドGXイラスト：MitsuhiroArita有田満弘



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