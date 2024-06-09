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【PSA10】ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGX 102/173 RR
商品番号 S80335237114
商品名

【PSA10】ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGX 102/173 RR
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,229 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGXRR102/173SM12a2019PokemonJapaneseSun\u0026MoonTagTeamGXAllStars102Moltres\u0026Zapdos\u0026ArticunoGX私が鑑定に提出したワンオーナー品です。返却されて開封後まず最初にスリーブに封入しております。PSAケース専用スリーブ→プチプチ→ジップロック（防水）で梱包し、クッション封筒で配送致します。PSA9や10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。ポケカポケモンカードゲームハイクラスパックTAGTEAMタッグオールスターズトリニティバーンスカイレジェンドGXイラスト：MitsuhiroArita有田満弘
http://narcologia.ru/goods/peroration959415.html
http://narcologia.ru/goods/injure134167.html
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