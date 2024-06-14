備前焼コップ　北野勝彦作　共箱付き

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商品詳細
備前焼コップ共箱つき北野勝彦作(写真3～4枚目作者陶歴掲載)種類...備前焼サイズ 縦 12c直径 8c写真1～2枚目、6枚目～8枚目掲載の通り、電気窯では見れない登り窯による窯変を感じさせる一つしかない味わいあるコップです。 お茶、抹茶、ビールなど御自身の好みに合わせ、末長く使用できます。 雑貨店をしていた際の新品、未使用品です。 発送の際は、取扱い厳重注意による梱包発送させて頂きます。
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