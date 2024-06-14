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YAMAHA YFL-211フルート
商品番号 P36769319679
商品名

YAMAHA YFL-211フルート
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して部活で使用してました。使わなくなってからそのまま保管してました。あくまで自宅保管の為完璧を求める方は御遠慮ください種類···フルート
http://narcologia.ru/goods/cowpox250439.html
http://narcologia.ru/goods/financier193760.html
http://narcologia.ru/goods/choice442185.html
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