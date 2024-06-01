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OH MY GIRL ヒョジョン　ポラロイド　トレカ　ライアー
商品番号 N71453630813
商品名

OH MY GIRL ヒョジョン　ポラロイド　トレカ　ライアー
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,599 円
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商品詳細

LIARLAIRHYOJUNGPHOTOCARDPOLAROID即購入可⭕️ヒョジョン　3枚セットですサインは元から印刷されてあるものです1枚のポラロイドにキズ？凹み？がありますので気になる方はご遠慮下さい硬質ケースで発送します素人保管になりますので神経質な方は購入をご遠慮下さいませ初期スレ、韓国製品にご理解ある方のみご購入下さいオマゴルおまごるトレカ当方のOHMYGIRL出品はこちら→#コチャOHMYGIRL
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