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【未開封】幾田りらsketch ビーチタオル
商品番号 D51161081807
商品名

【未開封】幾田りらsketch ビーチタオル
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。幾田りら1stワンマンツアー『sketch』のビーチタオルです。現在は販売終了しており、入手困難なグッズになっております。未開封品ではありますが、初期キズ等ご理解のある方のみ取引きをお願い致します。【素材】綿100％【サイズ】約80×145cm#幾田りら#YOASOBI#ikura#sketch
http://narcologia.ru/goods/composite261954.html
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