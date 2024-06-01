【未開封】幾田りらsketch ビーチタオル

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ご覧頂き誠にありがとうございます。幾田りら1stワンマンツアー『sketch』のビーチタオルです。現在は販売終了しており、入手困難なグッズになっております。未開封品ではありますが、初期キズ等ご理解のある方のみ取引きをお願い致します。【素材】綿100％【サイズ】約80×145cm#幾田りら#YOASOBI#ikura#sketch