IGNIO（イグニオ）電動ジョギングマシン　j-10 ルームランナー

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商品詳細
IGNIO（イグニオ）電動ルームランナー 付属品あり中古品ととなります。キズ・汚れなどありますので、写真をよくご覧ください。付属品で両側に手すりが付いております。（ネジ止め）動作確認済みです。
http://narcologia.ru/goods/subtropical807201.html
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