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IGNIO（イグニオ）電動ジョギングマシン　j-10 ルームランナー
商品番号 X59205140190
商品名

IGNIO（イグニオ）電動ジョギングマシン　j-10 ルームランナー
ブランド名 イグニオ
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IGNIO（イグニオ）電動ルームランナー　付属品あり中古品ととなります。キズ・汚れなどありますので、写真をよくご覧ください。付属品で両側に手すりが付いております。（ネジ止め）動作確認済みです。
http://narcologia.ru/goods/subtropical807201.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring872596.html
http://narcologia.ru/goods/flight101928.html
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