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- 【希少】Fernandes ZO-3 GT P90 1956 ゴールドトップ
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商品詳細
FernandesZO-3GTP901956ゴールドトップ【商品状態】自然使用に伴う細かな傷などは見られますが、目立つダメージなどは見られず、まだまだご使用頂ける良品です。アンプ出力、内蔵アンプ出力確認済。ネックはストレート、フレットも殆ど減っておらずコンディション良好です！！付属品は本体のみとなる為、プチプチで厳重に包んだ後、加工した段ボールに入れて厳重に梱包させて頂きます。写真をよくご確認頂き、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。
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