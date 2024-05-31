SixTONES コンサートグッズ まとめ売り

コメントがあっても即購入可です。最初に購入ボタンを押していただいた方とお取引いたします。こちら8月24日までの価格です。SixTONESのライブグッズセットです。下記6点です。【バッグ】・CHANGETHEERA-201ix-(1回使用・畳みシワ無し・美品)・Rough“xxxxxx(未使用・畳みシワ無し・美品)【タオル】・ジャニーズJr.8・8祭り〜東京ドームから始まる〜(開封済み・未使用)【ブランケット】・TrackONE-IMPACT-(開封済み・未使用)【Tシャツ(ロンT)】・Onest(新品未開封)【パーカー】・FeeldaCITY(新品未開封)【ご希望の方】・SixTONESアクリルスタンド第2弾・第3弾を別途2,000円で販売可能(開封済み・台紙外袋なし。ご希望のメンバーをお知らせください)。追加の数は1体のみに限ります。ご希望の方は必ず購入前にコメントください(購入後の追加希望は不可です)。※梱包…商品一式を防水対策します。再利用の段ボールに入れ発送します。※ゆうゆうメルカリ便ご希望の方は、変更しますので、ご連絡ください。SixTONESストーンズすとーんずライブバックマフラータオルトレーナーロングTシャツJr.祭りチェンジザエラチェンエララフストーンズラフストトーンインパクトトンパクオンエストフィールダシティアクスタジェシー京本大我田中樹松村北斗高地優吾森本慎太郎



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