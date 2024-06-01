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電子ピアノ 2人掛けイス 収納付　猫足 イスのみ 918
商品番号 X97820061129
商品名

電子ピアノ 2人掛けイス 収納付　猫足 イスのみ 918
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北海道、沖縄、離島への配送は別途郵送料がかかります。対象の方はコメント欄にコメントをお願いします。ご覧いただきありがとうございます！初期不良時には誠意を持ってご対応させて頂きますのでご安心してお買い求めください。大人気！ピアノ用2人掛けイス。収納付で機能性がよく、猫足デザインがおしゃれ！※こちらは椅子のみです。北海道、沖縄、離島への配送は別途郵送料がかかります。対象の方はコメント欄にコメントをお願いします。
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