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卓球ラバー バタフライ ディグニクス＆テナジー
商品番号 H76889091422
商品名

卓球ラバー バタフライ ディグニクス＆テナジー
ブランド名 バタフライ
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バタフライ裏ラバーテナジー05レッド特厚3枚バタフライ裏ラバーテナジー05ブラック特厚2枚バタフライ裏ラバーディグニクス05レッド特厚3枚バタフライ裏ラバーディグニクス05ブラック特厚2枚バタフライ裏ラバーディグニクス09cブラック特厚1枚合計11枚ジャンル（スポーツ選手）···卓球
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