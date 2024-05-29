三日月宗近モデル　ショルダーバック　刀剣乱舞　32-0901-2

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刀剣乱舞三日月宗近モデルショルダーバックsupergroupies未使用品ですが、古い商品の為、経年劣化等があるかもしれません※値下げ交渉には一切対応致しません※コメント無しで購入していただいて構いません※専用出品はいたしません※バラ売り出来ません。※おまとめ発送には対応しておりません。※発送はクロネコヤマトのみとなります。出品数、取引数が多くヤマト運輸の集荷での発送を使用しているため、匿名配送には対応できませんのでご了承ください。※個人で保管していたものになりますので、状態に極端にこだわりのある方は購入をお控えください。#toyall#スーパーグルーピーズ#刀剣乱舞