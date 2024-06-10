Artisan House/ウォールアートパネル/壁掛け/オブジェ



Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi ... Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi ...



Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi/ウォールアートパネル/壁掛け/オブジェ/モダン/インダストリアル | Bello powered by BASE Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi/ウォールアートパネル/壁掛け/オブジェ/モダン/インダストリアル | Bello powered by BASE



Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi/ウォールアートパネル/壁掛け/オブジェ/モダン/インダストリアル | Bello powered by BASE Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi/ウォールアートパネル/壁掛け/オブジェ/モダン/インダストリアル | Bello powered by BASE



アルチザンハウス/ウォールアートパネル/オブジェ/希少品 | labiela.com アルチザンハウス/ウォールアートパネル/オブジェ/希少品 | labiela.com



Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi ... Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi ...



Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi ... Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi ...



Artisan House/ウォールアートパネル/壁掛/オブジェ | labiela.com Artisan House/ウォールアートパネル/壁掛/オブジェ | labiela.com



アルチザンハウス ウォールアートパネル 壁掛け オブジェ モダン 金属 ... アルチザンハウス ウォールアートパネル 壁掛け オブジェ モダン 金属 ...



アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/大型アート/モダン- アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/大型アート/モダン-



Artisan House/ウォールアート/壁掛け/オブジェ/定価27万- Artisan House/ウォールアート/壁掛け/オブジェ/定価27万-



アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/大型アート/モダン | labiela.com アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/大型アート/モダン | labiela.com



Artisan House/ウォールアート/壁掛け/オブジェ/定価27万- Artisan House/ウォールアート/壁掛け/オブジェ/定価27万-



Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi/ウォールアートパネル/壁掛け/オブジェ/モダン/インダストリアル | Bello powered by BASE Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi/ウォールアートパネル/壁掛け/オブジェ/モダン/インダストリアル | Bello powered by BASE



Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi/ウォールアートパネル/壁掛け/オブジェ/モダン/インダストリアル | Bello powered by BASE Bello's Selection☆Artisan House/アルチザンハウス/C.Jere Mondovi/ウォールアートパネル/壁掛け/オブジェ/モダン/インダストリアル | Bello powered by BASE



アルチザンハウス/ウォールアートパネル/オブジェ/希少品 | labiela.com アルチザンハウス/ウォールアートパネル/オブジェ/希少品 | labiela.com

◎タイトルBello'sSelection☆ArtisanHouse/アルチザンハウス/C.JereMondovi/ウォールアートパネル/壁掛け/オブジェ/モダン/インダストリアル◎サイズ幅:130奥行:91厚み:8＊単位はcm◎コメント今回ご紹介する作品は、ブラック色と、シルバー、ゴールド色仕立てのアクセントが目を惹く壁掛けアート。美術的抽象表現は、受け止める人により様々なメッセージがあることが魅力。弧を描く美しい姿からは、何かしら強く深いメッセージが感じられるのではないでしょうか。また、大きすぎず小さすぎない扱いやすいサイズ感で飾りやすい作品となりますので、空間のアクセントモニュメントとして取り入れやすいお品となります。ミッドセンチュリーやインダストリアル家具との相性抜群、壁飾りや店舗什器などにお役立ていただけます。是非この機会に、C.Jereの作品に触れてみてくださいませ。※カタログ表記価格（Name/GRAVITY itemCode/320304）：\\398,000円＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション中古品のため使用に伴う傷や擦れ等がございますが、まだまだお使い頂ける商品です。写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具、ヴィンテージ品を主に扱っておりますので中古品にご理解のある方のみご購入くださいませ。