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fifine ダイナミックマイク XLR/USB AM8 箱無スタンド非純正
商品番号 U83914729268
商品名

fifine ダイナミックマイク XLR/USB AM8 箱無スタンド非純正
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

fifineUSBダイナミックマイクAM8XLR/USB兼用マイクAM8Tマイクアームセットのマイク本体AM8のみです。マイク使用予定ないので出品します。箱無し(セットの箱が大きすぎるため)未使用品スタンドは非純正ですが三つ足のものを添付します。FIFINEAmpliGameUSB/XLRスタンドアロンマイクテレワークストリーマーゲーマーコンテンツクリエイター向け単一指向性ダイナミックマイクPCPSブランド：ー
http://narcologia.ru/goods/encourage906072.html
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