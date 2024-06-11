fifine ダイナミックマイク XLR/USB AM8 箱無スタンド非純正

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商品詳細
fifineUSBダイナミックマイクAM8XLR/USB兼用マイクAM8Tマイクアームセットのマイク本体AM8のみです。マイク使用予定ないので出品します。箱無し(セットの箱が大きすぎるため)未使用品スタンドは非純正ですが三つ足のものを添付します。FIFINEAmpliGameUSB/XLRスタンドアロンマイクテレワークストリーマーゲーマーコンテンツクリエイター向け単一指向性ダイナミックマイクPCPSブランド：ー
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