新品★トットちゃん ニューヨークＴシャツ ホワイト M★黒柳徹子

新品★トットちゃんニューヨークＴシャツホワイト★です。ニューヨーク時代の写真がお洒落なTETSUKOグッズです。初版のもので、既に完売しております。大変貴重で入手困難な一枚。※残るは、こちらMサイズ1枚のみとなります。お見逃しなく！町田啓太さん、YOUさん、ももいろクローバーZ(ももクロ)百田夏菜子ちゃんお好きな方にもおすすめです。【サイズ】表記:M【色】ホワイト【素材】コットン100%【状態】新品【発送方法】メルカリ便★ご質問/ご購入前にプロフィールにお目通し願います。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬ジャンル（タレント/お笑い芸人）···その他13



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