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BALLISTIK BOYZ　加納嘉将　No.2　スクエアクッション
商品番号 A52131757651
商品名

BALLISTIK BOYZ　加納嘉将　No.2　スクエアクッション
ブランド名 エグザイルトライブ
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BALLISTIKBOYZ　加納嘉将オンラインカプセルTRIBEKINGDOMデリバリーver.☆スクエアクッション　(special)レア!！実写!！圧縮の状態で届いてます。新品・未使用ですが初期傷などはご了承下さい。らくらくメルカリ便宅急便にて発送致します(^-^)スミマセン、お値下げ不可です。#ほっちLDH
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