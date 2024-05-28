BALLISTIK BOYZ　加納嘉将　No.2　スクエアクッション

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商品詳細
BALLISTIKBOYZ 加納嘉将オンラインカプセルTRIBEKINGDOMデリバリーver.☆スクエアクッション (special)レア!！実写!！圧縮の状態で届いてます。新品・未使用ですが初期傷などはご了承下さい。らくらくメルカリ便宅急便にて発送致します(^-^)スミマセン、お値下げ不可です。#ほっちLDH
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