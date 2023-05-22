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BTS インザソム フィギュア
商品番号 F89116288630
商品名

BTS インザソム フィギュア
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 6,644 円
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商品詳細

BTSISLANDFIGUREBTSIsland:インザソム-サイズ(cm)：ISLAND(BASE)W13H9D11FIGURE(1PCS)H5※『BTSIsland:インザソム』にて使用できるゲームデコクーポンはつきません。BTSJAPANOFFICIALSHOPにて購入致しました。※新品、未使用品では無い為、ご注意下さい。1度開封し、画像1枚目の様に組み立てし、暗所で短期間飾っていました。目立った傷や汚れはありませんが、海外製品につき初期キズ等ある場合があります。素人保管ですので、そちらの方ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。配送時、防水対策致します。ご質問ありましたらコメントまで宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/revamp798822.html
http://narcologia.ru/goods/cotton365761.html
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