BTS インザソム フィギュア

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BTSISLANDFIGUREBTSIsland:インザソム-サイズ(cm)：ISLAND(BASE)W13H9D11FIGURE(1PCS)H5※『BTSIsland:インザソム』にて使用できるゲームデコクーポンはつきません。BTSJAPANOFFICIALSHOPにて購入致しました。※新品、未使用品では無い為、ご注意下さい。1度開封し、画像1枚目の様に組み立てし、暗所で短期間飾っていました。目立った傷や汚れはありませんが、海外製品につき初期キズ等ある場合があります。素人保管ですので、そちらの方ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。配送時、防水対策致します。ご質問ありましたらコメントまで宜しくお願い致します。