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- 掛け軸書 掛軸書 高野山 森寛紹作「丹心報国」美品
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商品詳細
「たんしんほうこく」まごころで国恩にむくいるの意味、森寛紹（1899～1994年）愛媛県生まれ、1980年高野山真言宗総本山金剛峰寺第406代座主に就任、普賢院住職時（1942年～）森寛紹の筆です。寸法長さ1420×幅340mm、35年前表装、少し長い桐箱を添付、ワンオーナー保存品、#高野山森寛紹/#仏教美術/#掛軸書/#掛け軸書/#一行書/#書画関心をお持ちの方ご検討ください。
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