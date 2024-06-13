美品！P90タイプ YAMAHA REVSTAR STANDARD RSS02T

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2022年11月購入後、自宅で数回弾いた程度です。外への持ち出しはしていません。小さなスレは少しございますが目立つ傷もなくとても美品です。多彩なサウンドメイクが可能です。お金が必要になり出品します。このタイプにつきましては、通販サイトを見ても在庫が少なくなっているようです。ヤマハのサイトにCLEAN、OVERDRIVEの動画あります。抜けのよい多彩なサウンドです。ギグバックに入れてダンボール配送致します。※写真のハードケースは付きません。2022年3月発売最新モデル！P90タイプのオリジナルピックアップを搭載したRevstarStandard。テンション感の得られるカスタムレーシングテールピースを搭載。チェンバー加工が施されたメイプル＆マホガニーボディカーボンファイバー挿入の3ピースマホガニーネックヤマハ独自開発のP-90タイプのピックアップVP5搭載5ポジションセレクターフォーカススイッチ（トーンノブPush/Pull）ギグバッグ付#ヤマハ#レブスター