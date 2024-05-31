マクファーレントイズ スポーン マレボルギア バイオレーター

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入手後ショーケース内にて飾っていたのですが場所の問題で出品します。画像のものが全てです、箱はありません。本体は主観ではありますが2体とも美品だと思います。よくご確認いただきNC、NRでお願いします。申し訳ございませんが、バラ売りは致しません。※お手数ですがプロフィールをご一読されるようお願い申し上げます。#スポーン