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ミニお琴 和楽器 十三弦お琴 お座敷付 お琴の手びき付
商品番号 U46271141896
商品名

ミニお琴 和楽器 十三弦お琴 お座敷付 お琴の手びき付
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ・１０×４２、５cm・良い状態の品物です。・その他画像中心でご判断お願い致します。・箱は微細なスレはご了承ください。●ご購入後に品物についての質問をしてくる方がいらっしゃいます。　品物に疑問な点が御座いましたら、ご購入前に質問をしてください。　購入前にしっかりと画像と説明をご理解頂いてからご購入お願いします。
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