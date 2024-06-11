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印材　天然石
商品番号 I80704692781
商品名

印材　天然石
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7.5センチ角高さ9.5センチむかし親類から譲り受けた物で石の種類など説明されましたが忘れてしまいわかりません。もう一つ、あります
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