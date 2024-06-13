バンドリ！ ガールズバンドパーティ！ VOCAL COLLECTION 丸山彩…

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商品詳細
バンドリ！ガールズバンドパーティ！VOCALCOLLECTION丸山彩fromPastel*Palettes完成品フィギュア#ブシロードクリエイティブ#BanGDream！ガールズバンドパーティ！『BanGDream！』シリーズ#丸山彩#バンドリ！ガールズバンドパーティ！VOCALCOLLECTION丸山彩fromPastel_Palettes完成品フィギュア暗所保管未開封ですが、画像で判断して購入お願いいたします。
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バンドリ! ガールズバンドパーティ! VOCAL COLLECTION 丸山 彩 from Pastel*Palettes 1/7スケール PVC、ABS製塗装済み完成品フィギュア
バンドリ！ ガールズバンドパーティ！ 1/7スケールフィギュア VOCAL COLLECTION 丸山 彩 from Pastel＊Palettes
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