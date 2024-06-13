Coolz レスポールカスタム フジゲン 日本製 Les Paul Custom ...

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商品詳細
coolzのレスポールタイプレスポールカスタムになります。音出し確認済みです。現在は廃盤となっています。フジゲン製のギターなのでフレットやボディの処理はとても綺麗です。トラスロッドカバーとスイッチプレートを交換しています。フジゲン製なのでとても弾きやすいです。よろしくお願いします。#ぼっち・ざ・ろっくタイプ···レスポールタイプギブソンGibson
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