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- 宙吹透硝子 酌み交わしセット 盃2点 楕円小鉢1点
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商品詳細
手吹き硝子、自由な造形の盃2点とおつまみ用の小鉢1点の酌み交わしセット、未使用、新品同様の美品です。盃は酒の色味も゙楽しめる透明度の高い透ガラス。柔らかなフォルムでお酒が美味しくいただけそうです。砂子の肌のつまみ鉢、アテは何にしましょうか？○サイズガラス盃径7.5cm高4.5cm楕円小鉢長径13.5cm短径12.5cm高6cm箱なしです。エアーパッキンと段ボール箱で梱包してお送りします。
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