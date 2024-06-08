ディックトレイシー　ボビングヘッド

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（FUNKO社製ボビングヘッド）ディックト・レイシーのボビングヘッドです。【キャラクター紹介】1930年代、禁酒法が解禁されたアメリカで街にはびこるギャング相手に、腕時計型の無線装置で部下と連絡を取り、戦う凶悪犯罪捜査班の主任刑事ディック・トレイシーは、黄色い帽子とコートがトレードマーク。ヒーローがスーパーヒーロー化していくちょっと前の時代。犯罪者たちと戦うクライムファイター、ディック・トレイシー！素材：ソフトビニール商品サイズ：75×75×175(mm)●海外入荷●新品※新品ですが、古い商品になります。※本体に多少のペイントムラがある場合があります。※箱に多少の擦れや凹み、破れがあります。あらかじめご了承下さい。ディック・トレイシー（TheDickTracyShow）はアメリカで1960年から61年の間に放送されたテレビアニメであり、ユナイテッド・プロダクションズ・オブ・アメリカが製作した。チェスター・グールドの人気コミック「ディック・トレイシー」を原作とする本作は警察ものの短編ギャグアニメであり、ディック・トレイシーを除く全ての登場人物（一部ブルドッグを含む）がカートゥーン調（漫画風）で描かれ、ギャングたちの悪事を食い止めて逮捕する様子が面白おかしく描かれている。海外輸入品で入手困難です。この機会に是非！#ディックトレイシー#ファミリーガイ#ボビングヘッド#FUNKO#ファンコ#首振り人形#デッドストック#アメリカキャラクター#バブルヘッド#フィギュア#アメリカ合衆国#Fox#フォックス放送#アニメーション#アメキャラ#コレクショ#FAMILYGUY#BRIAN#ディック・トレイシー#dicktracy#バブルヘッド#チェスター・グールド#アメリカ雑貨#レトロ#入手困難#海外輸入品#海外限定品#ワッキーワブラーシリーズ#アメキャラ#アメコミ#アメリカ雑貨#アメ雑#アメリカン雑貨#コレクション#アメトイ#雑貨#激レア#コレクション#未開封#ヴィンテージ#ビンテージ#輸入品#おもちゃ#アメリカ