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- 【激レア】BABYMETAL Tシャツ【Sサイズ】
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商品詳細
ベビーメタルのDEATHFOXSIGNTシャツです。サイズ：S1度着用し洗濯しています。特に目立つ傷や汚れはありません。素人保管の中古品の為、ご理解いただける方のみご購入よろしくお願い致します。#BABYMETAL
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