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ガチャガチャ　ヴィンテージ　バイクシリーズ　10個
商品番号 D36249118810
商品名

ガチャガチャ　ヴィンテージ　バイクシリーズ　10個
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MONOKawasakiヴィンテージ　バイクシリーズ　Vol.01ゼファーカイ2008年　G8Fタイプ　　2個2006年　G6Fタイプ　　1個1998年　G3タイプ　　　1個Vol.2ゼファーカイ2007年　G8Fタイプ　　1個2004年　G8タイプ　　　2個2002年G6タイプ　　　1個1996年　G1タイプ2個合計10個になります。ガチャガチャに入っていた物になります。未使用品になります。撮影の為に開封しました。袋、カプセル、説明書はスレ、汚れ、折れ曲がりあります。写真に写っている物が全てです。今後の保証、返品には応じられませのでご理解いただける方のみご購入ください。バラ売りは致しません。バイク車フィギュア乗り物おもちゃプラモデル
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