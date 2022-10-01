ガチャガチャ　ヴィンテージ　バイクシリーズ　10個

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商品詳細
MONOKawasakiヴィンテージ バイクシリーズ Vol.01ゼファーカイ2008年 G8Fタイプ 2個2006年 G6Fタイプ 1個1998年 G3タイプ 1個Vol.2ゼファーカイ2007年 G8Fタイプ 1個2004年 G8タイプ 2個2002年G6タイプ 1個1996年 G1タイプ2個合計10個になります。ガチャガチャに入っていた物になります。未使用品になります。撮影の為に開封しました。袋、カプセル、説明書はスレ、汚れ、折れ曲がりあります。写真に写っている物が全てです。今後の保証、返品には応じられませのでご理解いただける方のみご購入ください。バラ売りは致しません。バイク車フィギュア乗り物おもちゃプラモデル
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