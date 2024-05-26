新品 自作 真空管マイク U67インスパイア 5702管使用

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自作の真空管マイクです。（本体に若干の傷がある場合があります）出品者は非喫煙者で、ペットも居ません。【商品説明】Neumann社のU67のインスパイアモデルとして、サブミニチュア管5702WBを利用し作成した真空管マイクです。34mmダイアフラムのK87タイプのカプセルを利用し(ebayにて入手)作成しました。自作のアウトプットトランスを使用し、コンポーネントもSpragueやPhilips、Daleなどオーディオ性能に特化した物を利用しています。真空管はRaytheon社の5702WBを利用し、FETマイクよりもより生々しい真空管サウンドを実現しています。5極管特有の繊細な高音域は幅広い用途で活躍するサウンドです。以下にサウンドサンプルを置いていますListento真空管マイク5702サンプル1byKagabooon#SoundCloudhttps://on.soundcloud.com/Gw5ZYListento真空管マイク5702サンプル2byKagabooon#SoundCloudhttps://on.soundcloud.com/qcq9iボイスオーバーやヴォーカル、楽器の集音など、用途に関わらずマッチします。マイク本体の他に以下が付属します。・5芯ケーブル(マイク本体と電源の接続用)・3芯ケーブル(電源とプリアンプやIFなどの接続用)・ショックマウント・ACアダプター(100V50/60hz対応)・専用のマイク用電源種類...マイク#真空管#真空管マイク#コンデンサーマイク#ノイマン#Neumann#AKG#Telefunken#AudioTechnica#behringer#rode