CASIO CTK-240

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商品詳細
1ヶ月ほど前に購入しましたが、仕事が忙しくなりあまり触る時間がなかったため出品いたします。動作は確認済みです。使用頻度も少なく目立った傷もありません。取り扱い説明書や電源アダプターなどの付属品完備です。箱と梱包用の発泡スチロールも残していますので、梱包や配送時の損傷の心配もありません。タバコ吸ってないです。CASIOCTK-240カシオ計算機#カシオ計算機#CASIOCTK_240#電子ピアノアクセサリー···電源アダプター
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