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- ＊奈良一刀彫 雛人形 立雛 抱雛 南都 神泉 作家物
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商品詳細
最大高さ約14cm最大幅約7.5cm重量112g可愛らしいお雛様です。胡粉の発色も綺麗で特に目立つ汚れ無く状態良好です。製造時からある気泡や金箔の加減はご理解ください。桐箱には経年の傷みがあります。ご了承いただける方のみ購入願います。
http://narcologia.ru/goods/cowpox388839.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador943506.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox175339.html
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