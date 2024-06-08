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＊奈良一刀彫 雛人形 立雛 抱雛 南都 神泉 作家物
商品番号 M66594253512
商品名

＊奈良一刀彫 雛人形 立雛 抱雛 南都 神泉 作家物
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 11,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最大高さ約14cm最大幅約7.5cm重量112g可愛らしいお雛様です。胡粉の発色も綺麗で特に目立つ汚れ無く状態良好です。製造時からある気泡や金箔の加減はご理解ください。桐箱には経年の傷みがあります。ご了承いただける方のみ購入願います。
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