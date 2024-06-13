Rickenbacker \

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商品詳細
ご覧いただきまして有難うございます。リッケンバッカー4003リアピックアップ用アタッチメントの出品です。オリジナルのピックアップカバーを使用されている方には不要のものですが、外して使用している方には是非ご覧頂いきたいパーツです。オリジナルのリッケンバッカーに使用できます。単なるルックス向上だけでなく、E弦上部の凹み部分に親指を乗せられる設計になっており、指弾き派の方にはマストアイテムとなります。ご検討の程よろしくお願いいたします。※写真3枚目は、装着例で参考に載せておりますので、ご了承ください。本体は付属しません！
http://narcologia.ru/goods/procurement892733.html
http://narcologia.ru/goods/slide747687.html
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