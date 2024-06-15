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アイナナ　ムビナナ　フィルム　二階堂大和　ソロ
商品番号 F97258723708
商品名

アイナナ　ムビナナ　フィルム　二階堂大和　ソロ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,143 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソロ大和　メモリアルフィルム　アイドリッシュセブンアイナナ　ムビナナ　入場特典　コマ変動ありフィルムは、細心の注意を払い手袋、ピンセットにて指紋がつかないように中身の確認をしております。ですが、気になる方、神経質な方はご遠慮くださいコマ変動少しあります。初期状態が極端に気になる方は御遠慮ください。過度に梱包にこだわる方、指定される方はご遠慮ください。梱包による破損で、評価悪く入れる方、気になる方はご購入御遠慮ください。値下げ要求されて予算オーバーなので、諦めますなどコメントされる方は場合によってはブロックします。下記プロフィール記載の事項となります。発送方法が普通郵便のものに関しては、追跡番号はございません。ゆうゆうメルカリ便などへの発送方法変更は出来かねます。おまとめ購入の際には、同梱にて発送致します。また、複数購入の際には、若干お値引対応も検討致します。ですが、大幅な値下げ要求される方は、場合によってはブロックします。また、誹謗中傷のようなコメントや失礼なコメントされる方も同様です。発送は、土日祝は行っておりません。最寄りの郵便局より平日発送致します。発送通知は、こちらの発送管理上、梱包完了時点にて通知致しますので、追跡番号ある場合には反映までお時間いただくこととなりますが、ご了承ください。メッセージでのやりとりは基本しませんのでご了承ください。やりとり希望でしたら、基本しませんので、他の出品御検討し、こちらの落札は御遠慮ください。
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