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- 九谷焼 人間国宝 三代八十吉 徳田正彦作 彩釉 花入 共箱 G R4268
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商品詳細
大きさ 高さ約20.7cm 幅約9.5cm 口径外約17cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper542009.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical591901.html
http://narcologia.ru/goods/message358127.html
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